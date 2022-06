- Voevoe - Family & Friends

Vivianne Küting (23) wuchs in einem sehr musikalischen Elternhaus, als Tochter des Diplommusikers Klaus Küting auf.

2015 stand sie zum ersten Mal mit „Skin of Clazz“ auf der Bühne und trat daraufhin der Bigband des Albert-Einstein-Gymnasiums und der Coverband OnQue bei.Durch die fehlenden Auftritte aufgrund der Corona-Pandemie, beschloss Vivianne ihre eigenen Songs aufzunehmen und zu veröffentlichen. Unter dem Künstlernamen „Voevoe“ sind diese auf allen Musik-Streaming Diensten abrufbar. Ihre musikalische Laufbahn, ausgeschmückt mit Cover-Songs und den eigenen Songs, wird Vivianne mit Unterstützung des starken Sängers Christian Fenske bei Sommer am See, mit einer neu zusammengestellten Band präsentieren. „Was gibt es Besseres als ein fetziger Abend, mit den Personen, die einem am liebsten sind.“ (Vivianne Küting)

Die Bandkonstellation stellt sich aus Klaus Küting (Percussion, Cello), Leon Küting (Drums), Tobias Wernado (Gitarre, Mietglied bei OnQue), Jan Pfingsten (Klavier, Mitglied bei OnQue) und Christian Fenske (Gesang) zusammen.Freuen sie sich auf einen Abend, der zum Mitsingen und Mittanzen auffordert, aber auch zum Nachdenken anregt durch tiefgründige und bedeutungsvolle Texte.