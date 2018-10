Cuca Roseta ist eine der markantesten und interessantesten Stimmen des heutigen Fado. Wie es das Schicksal wollte, wurde ihr erstes Album von einem der berühmtesten Produzenten der Welt produziert - Gustavo Santaolalla. Die CD wurde so erfolgreich, dass es in den nationalen und internationalen Medien fantastische Rezension gab und Cuca Roseta noch im selben Jahr die Hauptdarstellerin des renommierten Films von Carlos Saura, Fados, wurde. Ihre Musik führt uns in eine andere Dimension. Für einen Moment der Glückseligkeit, spüren wir die Wärme und Leidenschaft des Fado.