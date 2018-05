Cuebrick - Dolan Beats Festival

× Erweitern Dolan Beats Festival Cuebrick

Cuebrick ist einer der wenigen deutschen Djs die es geschafft haben auf international relevanten Labels zu releasen. Am Samstag 16.06. kommt er nach Schwäbisch Hall!

Seine Songs wurden auf Labels, wie Enhanced Recordings, Revealed Recordings, Ultra Music, Mixmash und Armada gesignt und DJ Schwergewichte, wie Tiesto, Armin Van Buuren, Nicky Romero, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Tritonal und The Chainsmokers supporten seine Songs. Seinen neusten Release Gargantua wurde von Hardwell in seiner Radiosendung live aus Amsterdam vorgestellt.

Cuebrick ist außerdem Dj und Moderator von bigFM Nitrox der größten Radioshow für elektronische Musik Deutschlands. Jeden Samstag heißt er internationale Gäste, wie beispielsweise Martin Garrix, Afrojack, Steve Aoki, Robin Schulz oder Oliver Heldens in seiner Show willkommen. Make some noise and put your hands together for Cuebrick!