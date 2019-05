Le Shuuk - Dolan Beats Festival

× Erweitern Dolan Beats Festival Le Shuuk

Le Shuuk - der charismatische DJ und Produzent aus Stuttgart ist einer der Shooting-Stars der EDM-Szene. Am 16.06. ist er Headliner auf der Mainstage beim Dolan Beats Festival! Wir freuen uns auf Le Shuuk.

Er rockte die Stages beim Ultra Europe in Kroatien und dem Lake Festival in Österreich.

Er spielte den Opening Track beim BigCityBeats World Club Dome nach David Guetta und die Closing Hymne im Folgejahr nach Hardwell. Ein weiteres Highlight auf seiner Referenzliste ist seine 2017 Asien-Tour mit Auftritten in Indien und auf dem ersten BigCityBeats WORLD CLUB DOME in Süd-Korea. Seine Nummer „Seth“ erhielt Support von den absoluten EDM Superstars wie David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike und Blasterjaxx. Der Track „Unicorn“ hat bereits über 1 Mio. Klicks auf YouTube und der Zatox Remix von Le Shuuk’s „Infinity“-Version landete auf Platz 2 der Beatport Charts.