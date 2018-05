Niereich - Dolan Beats Festival

× Erweitern Dolan Beats Festival Niereich

Am 16.06. kommt der Österreicher nach Schwäbisch Hall und ist einer der Headliner auf unserer Techno-Stage. Herzlich Willkommen Niereich! Er hat sich durch seine Produktionen auf Nachstrom Schallplatten, Abstract, Sleaze oder Kombination Research einen festen Platz ganz oben auf der Techno Landkarte erarbeitet.

Sein Sound geht um die Welt denn er spielt regelmäßig in den besten Techno Clubs auf allen Kontinenten. Auf seiner Referenzliste findet man das Inox Toulouse, den Tresor Berlin, Sudaka Club in Mexico City, den Lehmann Club Stuttgart, das U60311 Frankfurt, Las Dalias Ibiza, den Under Club in Buenos Aires oder das Make some Noize in Rom. Natürlich ist er auch auf den weltweit größten Festivals am Start und spielte bereits auf Events wie Mayday, Dreambeach, Lief Festival, Decibel Outdoor, Techno Flash, Circus Nation, Ruhr-in-Love oder der Nature One.