Plastik Funk - Dolan Beats Festival

Who? Richtig gehört! Plastik Funk kommt auf das Dolan Beats Festival nach Schwäbisch Hall! Nach seiner Asien-Tour Anfang 2018 kommt er endlich wieder nach Deutschland für einige Festival Termine. Wir freuen uns auf Plastik Funk!

Sein weltweiten Clubhit „Who“ zusammen mit Tujamo zählt über 8 Millionen Plays auf Spotify. Nicht nur Tiesto, Steve Angello, Nicky Romero oder Afrojack, nahezu jeder bekannte DJ spielt seine Tracks auf Heavy Rotation. Plastik Funk spielte auf dem Tomorrowland, im Pacha Club New York, im Castle Chicago und wurde vom globalen Superstar “Avicii” eingeladen im Ushuaia Ibiza auf seiner Nacht zu spielen.

Was in 2015 mit Hypercat auf dem Parkplatz der Kantine startete, entwickelt sich in 2018 zu einem neuen elektronischen Festival. Das „KANTINE OPEN AIR“ erreicht im vierten Jahr ein höheres Level und erhält ein neues Konzept, sowie einen neuen Namen: Das „DOLAN BEATS FESTIVAL“. Auf 2 Floors gibt es 8 Stunden elektronische Musik von über 28 Künstlern und 6 bekannten Headlinern.

Da sich unsere Festival-Location in den ehemaligen Dolan Baracks (einer verlassenen US Air Base) befindet, haben wir neben dem Namen auch das Thema für Euch wieder aufgegriffen: Längst sind verrostete Black Hawks aus der Cargo City abgezogen und das neue Motto der Location und ihrer tanzwütigen Community lautet: „Make Love not War“, „Drop Beats not Bombs“!