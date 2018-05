Torsten Kanzler - Dolan Beats Festival

× Erweitern Dolan Beats Festival Torsten Kanzler

In jeder Pore, jeder einzelnen Zelle und jedem Blutkörperchen transportiert Torsten Kanzler sein Verständnis von treibendem und druckvollem Techno, der Körper und Geist berührt. Am 16.06. ist er Headliner auf uinserer Techno Stage! Wir freuen uns auf Torsten Kanzler.

Während die ersten Jahre seiner Karriere von hartem Techno geprägt waren, steht Torsten

Kanzler längst für einen zukunftsweisenden und internationalen Sound. Torsten Kanzler schafft es live wie kein Zweiter kontrollierte Ausnahmezustände zu entfachen. Gleich einem Maschinisten bedient er sein Set und nimmt die Crowd mit auf eine Reise in eine Welt voll berauschender Drum-Arrangements, knarzender Synthies und analogwarmer, grollender Bassläufe. Vor allem seine direkte Interaktion und stets spontaner Set-Aufbau mit bis zu vier laufenden Decks avancieren ihn zu einem Ausnahmetalent. Torsten Kanzler spielt regelmäßig in angesagten Clubs rund um den Globus sowie auf Festivals und Events wie dem Nature One, Rave on Snow oder dem Amsterdam Dance Event. Seine Releases finden sich in den Plattentaschen von Acts wie Richi Hawtin, Sam Paganini oder auch Adam Beyer wieder. Torsten Kanzler steht für Techno. Lebt Techno. Atmet Techno.

Was in 2015 mit Hypercat auf dem Parkplatz der Kantine startete, entwickelt sich in 2018 zu einem neuen elektronischen Festival. Das „KANTINE OPEN AIR“ erreicht im vierten Jahr ein höheres Level und erhält ein neues Konzept, sowie einen neuen Namen: Das „DOLAN BEATS FESTIVAL“. Auf 2 Floors gibt es 8 Stunden elektronische Musik von über 28 Künstlern und 6 bekannten Headlinern.

Da sich unsere Festival-Location in den ehemaligen Dolan Baracks (einer verlassenen US Air Base) befindet, haben wir neben dem Namen auch das Thema für Euch wieder aufgegriffen: Längst sind verrostete Black Hawks aus der Cargo City abgezogen und das neue Motto der Location und ihrer tanzwütigen Community lautet: „Make Love not War“, „Drop Beats not Bombs“!