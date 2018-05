× Erweitern Kantine26 Schwäbisch Hall Kantine26 Schwäbisch Hall

Am Freitag, den 01.06.2018 kommt das größte Deutschrap /Hip Hop / Black / R&B / Festival in die Kantine26 nach Schwäbisch Hall!

Hip Hop / RnB / Trap / Dancehall / Mashup & More Dj Mercico [DJ For Rick Ross/French Montana] Special Guest & Hosted by BLABBWONA [The Hottest Club Host & Entertainer]