× Erweitern Kantine26 Schwäbisch Hall Kantine26 Schwäbisch Hall

Für den perfekten Start erhalten alle Bad Girls (Ladies) bis 0 Uhr freien Eintritt. Die zwei erfahrenen Badgirls Club DJs werden mit New Soul, R’n’B & HipHop 90er & 2000er dafür sorgen, dass kein Tanzbein still steht. DJ LOG & DJ BLACKOUT Badgirls (Ladies) bis 0 Uhr Eintritt frei! – Badgirls (Ladies) bis 0 Uhr Welcome Prosecco! (solange der Vorrat reicht)