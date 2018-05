× Erweitern Kantine26 Schwäbisch Hall BigFM Party Night

Sie ist wieder da! Die Mutter aller bigFM Partys ist ein weiteres Mal zu Gast in der Kantine Schwäbisch Hall.

The very best in Mixed Music mit bigFM DJ P. & DJ Steve Money – sei auch Du dabei! Tipp: Wer um 22 Uhr da ist kommt auch sicher rein und verhindert lange Wartezeiten am Eingang.