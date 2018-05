× Erweitern Kantine26 Schwäbisch Hall No1 Hits

Ihr wollt die ganze Nacht zu den größten Hits der letzten Jahrzehnten durchtanzen – ohne Pausen und langweilige Lückenfüller?

Dann seid ihr bei der ONLY NO. 1 HITS! genau richtig! Wir versorgen Euch mit den größten Charthits – all night long, only number one´s! DJ Axel P. & DJ D White