Cúig - Überirisch schön

Die Überschrift des Konzerts ist ein Pressezitat der Hohenloher Zeitung nach dem Konzert im letzten Jahr in Hohebach. In der Reihe Talentkeller haben die fünf jungen Iren – alle gerade mal um die 20 Jahre alt – das ehrwürdige Gewölbe des Zehntkellers nahezu erbeben lassen. Im November 2018 haben sie ihre aktuelle CD veröffentlicht, die sie auch in Niederstetten präsentieren werden. Wenn man die Arrangements irischer, galizischer oder auch amerikanisch inspirierter Musik hört, dann kann man nur staunen wie reif, ausgeklügelt und auch einmalig sie sich anhören. Letztes Jahr haben sie fast ganz Europa erobert – fast! Heute wird Niederstetten nachgeholt!

Cúig heißt auf Gälisch fünf und ist daher für ein Quintett ein ganz brauchbarer Name. Außerdem spielen sie seit ihrem fünften Lebensjahr zusammen. Immer wieder überrascht uns Irland mit jungen Talenten, aber Cúig setzen völlig neue Maßstäbe: Als beim All Ireland Fleadh in Derry die Youngsters zum „battle of the bands“ Wettbewerb angetreten sind, war der Jüngste gerade 14 und der Älteste 18 Jahre alt. Sie spielten die starke Konkurrenz an die Wand und hinterließen einen tobenden Saal. Eine Woche im Tonstudio war der erste Preis und so kamen Cúig zu ihrer ersten CD. Dazu kam am gleichen Tag noch eine Einladung zur TV-Sendung „Fleadh live“. Seit diesem Tag kennt Cúig in Irland so ziemlich jeder.