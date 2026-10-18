Cul Na Mara

Cúl na Mara spielt eine ungewöhnliche Bandbreite keltischer Musik. Traditionelle Melodielinien werden spielerisch in moderne Arrangements eingefügt.

Die Musik der Band lebt sowohl von einfühlsam interpretierten Tunes und Songs über Rhythm and Reel bis über gefühlvolle Balladen bis zum fetzig modernen irischen Speed-Song. Die Band kombiniert traditionelle Instrumente wie die Highlandpipe, die Uilleannpipe, Flöten, Akkordeon, Mandoline mit modernen Instrumenten wie Gitarren, E-Bass und Drums. Sie verstehen es traditionelle Klänge mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer zu verschmelzen.