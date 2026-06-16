Die MONSTA Tour 2026 wird HAMMA!

Nach ausverkauften Tourneen und über 1.500 Liveshows kehren die Berliner Party-Garanten endlich zurück an einen besonderen Ort: Schon 2010 brachten sie den Ludwigsburger Schlosshof bei den ersten KSKmusicOpen zum Beben – jetzt feiern sie am 25. Juli 2026 ein mitreißendes Comeback mit jeder Menge Energie, Hits und neuen Songs!

Anlass ist der 15. Geburtstag ihres Megahits „MONSTA“, der 2024 mit einer frischen EP gefeiert wurde. Mit Klassikern wie „HAMMA!“, „Ey DJ“, „Schöne neue Welt“ sowie neuen Tracks wie „Voll Perfekt“ oder „KILLAH“ verwandeln Culcha Candela auch 2026 wieder jede Bühne in eine Partyzone.

Ludwigsburger Residenzschloss

25. Juli 2026,

Einlass ca. 17:30 Uhr

Tickets sind ab sofort auf ticket.eventstifter.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Kunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten Rabatte bei Eventstifter.