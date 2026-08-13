Die Wiener Band CULK kündigt ihre große Herbsttour 2026 an und liefert damit den perfekten Rahmen für ihr mit Spannung erwartetes neues Album „Smogstar“, das am 4. September 2026 veröffentlicht wird.

Mit „Smogstar“ öffnen CULK ein neues klangliches Kapitel: roher, direkter und kompromissloser. Die Band orientiert sich stärker an der Soundästhetik der New Yorker Underground-Szene der 80er Jahre: eine Welt zwischen Lärm, Kunst und radikalem Ausdruck. Einflüsse von Noise-Rock-Pionieren wie Sonic Youth oder Swirlies treffen auf die Dringlichkeit von Bands wie Unwound und werden durch aktuelle Acts wie julie oder Blue Smiley weitergedacht.

Dieses „in-your-face“-Moment prägt auch die neuen Songs: weniger Distanz, mehr unmittelbare Energie, die sich in dichten Arrangements und eruptiven Dynamiken entlädt. Die unverwechselbare Stimme von Frontfrau Sophie Löw bleibt dabei das emotionale Zentrum intensiv, verletzlich und zugleich von einer neuen Dringlichkeit getragen.

Im September bringt die Band ihre neuen Songs erstmals auf die Bühne und geht auf umfangreiche Tour durch Deutschland und Österreich. Mit ihrer neuen Tour beweisen CULK einmal mehr, warum sie zu den spannendsten Acts der deutschsprachigen Indie-Szene zählen. „Smogstar“ ist kein leises Statement, sondern ein drängender Soundtrack für eine Welt im Umbruch.