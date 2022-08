Ein musikalisch-filmisches Projekt über den Tod und das Sterben

Wir begegnen dem Tod in unserer Kultur nur selten, auch wenn er allgegenwärtig ist. Er wird selbst in Krisenzeiten oft verdrängt und nur als abstrakte Zahl einer Statistik wahrgenommen. Frau.Bach will mit diesem Projekt die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit anregen und unterschiedliche Wahrnehmungen von Sterben und Tod sichtbar machen.