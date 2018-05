Culoe de Song im Kowalski - Support Braunbeck

Nach Black Coffee landet der nächste außergewöhnliche Artist aus Südafrika im Kowalski:

Culolethu Zulu alias Culoe de Song, Ende der Nullerjahre in Europa bekannt geworden mit VÖs auf Innervision wie z.B. der herrlichen „The Bright Forest“ EP, die so schön war, das man fast weinen musste.

Seine Laufbahn ist eng mit Superstar Black Coffee verbunden, der Culoe de Song frühzeitig unterstützt hat und auch auf Black Coffees Label „Soulistic Music“ veröffentlichte.Zuvor im Jahr 2008 nahm Culoe de Song wie einst Black Coffee bei der Red Bull Academy in Barcelona teil – als jüngster Teilnehmer überhaupt in der Geschichte der RBA. Ein Talent und Goldjunge also. Es folgten bald mehrfach preisgekrönte Gold-Alben sowie stellte sich das übliche globale DJ-Business von alleine ein - gestern Paris, morgen Barcelona und den ganzen Sommer über mit der eigenen Residency auf Ibiza. Zwischendurch Anflug auf Stuttgart und aus Richtung Berlin fliegt Braunbeck für eine elegante Abendbegleitung herbei.

Line-up

Culoe de Song (Innervisions / De Song Music / ZA)

Braunbeck (Sol Eterno / O_RS / Berlin)