Cumming/Langguth/Schaedlich/Schaefer

Tobias Langguth, Johannes Schaedlich und Thomas Schaefer sind drei musikalische Individualisten, die in den letzten Jahren immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen und bei unterschiedlichsten Gelegenheiten zusammen musiziert haben.

Als besonderen Gast haben sie dieses Mal den Posaunisten Ian Cumming dabei. Der englische Gentleman und hervorragende Komponist ist langjähriges Mitglied der Stuttgarter SWR Big Band und schon mit vielen internationalen Jazzgrößen gespielt.

Mit kleinen Besetzungen ist er nicht so oft zu hören, umso interessanter dürfte dieses Quartett mit Posaune und Gitarre sein, eine eher seltene Besetzung im Jazz.

Neben zu Unrecht wenig gespielten Standards spielen die vier Musiker auch eigene Kompositionen, von Bebop bis Bossa und Tobias Langguth wird auch als Sänger in Erscheinung treten.

Besetzung:

Ian Cumming – Posaune

Tobias Langguth – Gitarre, Vocal

Johannes Schaedlich - Bass

Thomas Schaefer - Schlagzeug