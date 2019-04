Nun muss es MEHR sein. Und so drehen sich seine Releases um genau dieses MEHR: High Street Fashion, Weed und Chicks. Ob Venice Beach Suites oder Hood in Berlin, Supreme Chopsticks oder Balenciaga Sneaker für eines seiner Girls - Curly verkorpert den „Fick-auf-alles“ Vibe seiner Generation. Er lebt den Traum und hat vor lauter Lifestyle und Studio keine Zeit, sich um den Ernst des Lebens zu kümmern. Nachdem Curly bereits im vergangen Jahr Juse Ju auf Tour begleitet hat und diesen auch im Februar und März wieder im Vorprogramm einheizen wird, kommt Curly im Mai für vier eigene Shows nach Stuttgart, Köln, Hamburg und Berlin. Ein ausgefahrener Mittelfinger an alle, die ihn bisher nicht auf dem Hype-Radar hatten. Curly hat die Heat am Start und ist angetreten, um das Game 2018 ordentlich aufzumischen.

Das Konzert von Curly in der Schräglage in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH