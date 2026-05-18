Nach einer gefeierten Rückkehr im Herbst 2025, bei der CURTIS HARDING mit drei erfolgreichen Shows seine Fans begeisterte, kommt er im Sommer 2026 erneut mit seiner Band nach Deutschland! Mit seinem vierten Album „Departures & Arrivals: Adventures of Captain Curt“ nimmt CURTIS HARDING seine Fans mit auf eine spacige Reise durch Raum und Zeit. Dabei bedient er sich seiner gesamten Soundpalette: Sein Mix aus Soul, R&B, Funk und einer Prise Punk hat ihm längst den Ruf eines der spannendsten Künstler seiner Generation eingebracht. Wer ihn bereits live erlebt hat, weiß: Curtis Harding und seine Band liefern eine Performance, die noch intensiver und mitreißender ist als die Studioaufnahmen – Gänsehaut garantiert. Die Sommer-Tour 2026 bietet die perfekte Gelegenheit, CURTIS HARDING erneut in Deutschland zu erleben. Fans dürfen sich auf energiegeladene Shows und eine Setlist freuen, die sowohl Klassiker als auch neue Highlights umfasst.