Cut´n´Roll - ein Buch entsteht

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Der 11. Grafikpreis wird vergeben und wir sind mittendrin. Heute seid Ihr Jury: Welches Werk ist Eure Nummer eins? Wie in einer echten Jury ist es wichtig, dass Ihr Eure Wahl begründen könnt. Ist es das besondere Motiv? Eine herausragende Schnitttechnik? Die Farbigkeit? Diesen und anderen Fragen werden wir gemeinsam nachgehen, um ein gerechtes Urteil zu fällen.

Nachdem wir Linolschnitte aus der ganzen Welt kennengelernt haben, habt Ihr die Möglichkeit, selbst ans Werk zu gehen. Angeregt durch Euer Lieblingsbild, eröffnen wir unsere eigene experimentelle Druckwerkstatt, in der Ihr Euch nach Herzenslust ausprobieren könnt. Mit Hohleisen und Geißfuß schneiden und ritzen wir die Motive in unsere Linolplatten und rollen dann die Farbe auf die Platte. Die so entstandenen Drucke werden wir zu kleinen Büchern binden. Am Ende kann dann jeder ein Buch als Erinnerung und Anregung für weitere Drucke mit nach Hause nehmen.

Treffpunkt: Städtische Galerie

Bitte zu den Workshops grundsätzlich Kleidung anziehen, die schmutzig werden darf!

*Bringt bitte ein kleines Vesper mit!