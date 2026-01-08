Cuvée-Workshop: Lieblingswein selbst kreieren

Ein Wein ganz nach Ihrem Geschmack – individuell, charaktervoll und unverwechselbar!

In diesem besonderen Workshop werden Sie selbst zum Winzer und entdecken, wie aus Leidenschaft, Neugier und ein wenig Experimentierfreude eine einzigartige Cuvée entsteht.

Nach einer kurzen Einführung in die Kunst des Cuvéetierens verkosten Sie ausgewählte Cuvées und sortenreine Weine – gereifte Tropfen mit eigenem Charakter und spannenden Nuancen. Dann beginnt das eigentliche Abenteuer: Durch das Zusammenstellen verschiedener Weine in unterschiedlichen Verhältnissen gestalten Sie Ihr ganz persönliches Geschmacksprofil. Ob fruchtig und elegant, kräftig und vollmundig oder fein abgestimmt – das Ergebnis ist so individuell wie Sie selbst.

Ihre eigene Cuvée füllen Sie schließlich ab, versehen sie mit einem Etikett und nehmen Ihren ganz persönlichen Wein mit nach Hause – als genussvolle Erinnerung an ein besonderes Erlebnis.

LEISTUNGEN