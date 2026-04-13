Auf unserem schönen Waldheimgelände findet auch in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt ein Familiengottesdienst im Grünen mit anschließendem Familienhock statt.
Wir hoffen auf bestes Wetter und freuen uns auf viele Besucher:innen.
an Himmelfahrt
bis
Göppingen 73035 Göppingen
Auf unserem schönen Waldheimgelände findet auch in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt ein Familiengottesdienst im Grünen mit anschließendem Familienhock statt.
Wir hoffen auf bestes Wetter und freuen uns auf viele Besucher:innen.
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