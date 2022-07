Cyanide Pills

Diese wirklich verdammt coole Truppe aus dem britischen Leeds umschreibt sich selbst ganz ungeniert als „a bunch of dysfunctional Misfits, Outsiders and untrustworthy Losers“…

jedoch machen sie einen wahrlich ganz großartigen Sound (dies ist nämlich das, was die Typen wirklich gut können) und haben total grandiose Punk-Rock-Smasher am laufenden Band auf Lager. Vielleicht (oder vermutlich) sind sie gar die tollste zeitgenössische Band in diesem Genre überhaupt! Denkt an THE BOYS, die BUZZCOCKS, THE BRIEFS oder die RAMONES, dann wisst ihr so ungefähr, worauf das hier hinausläuft: Die weiße Lederjacke ist stets dabei, ebenso die bonbonfarbenen Sonnenbrillen, obendrauf gibt’s eine extrem “schnoddrige” Attitüde im 1977er Style, und musikalisch wird das „in Kaugummi und Zuckerwatte“ verpackt und ist tief verwurzelt im Pub Rock sowie Glam, und sie treiben das Songwriting zur absoluten Perfektion. Seit 2008 gibt’s von denen nichts als Hits, was mittlerweile auf vier Alben, einer Live-Platte (alle auf dem Londoner Label Damaged Goods Records erschienen) sowie unzähligen Singles nachzuhören ist; singen tun sie dazu über die gleichen sozialen Missstände in der Welt, wie sie schon damals in den 1970er Jahren herrschten. Und sie haben eine Menge Humor. Es ist schwer, diese Band nicht zu lieben.

Goldmark’s (Kneipe beim Club Universum)

Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-Mitte