Nachdem die Release-Show von CYBER-GEN in nur 28 Stunden ausverkauft war, geht’s für TJ_beastboy, Young Mokuba, dyzzy, John on a Mission, TJ_babybrain und wavvyboi im Sommer auf große SHOCK WAVE TOUR! Die Artists TJ_beastboy, TJ_babybrain und dyzzy dürften dem ein oder anderen nach einem ersten Hören bekannt vorkommen.

Zuletzt traten sie in ihrem 2018 beendeten Musikprojekt DAT ADAM gemeinsam in Erscheinung. Während TJ_beastboy, Young Mokuba und John on a Mission für die Deutschrapquote sorgen, widmet sich TJ_babybrain einem sehr emotionalen und intimen Sound. Die atmosphärischen Projekte von dyzzy und der Liechtensteiner R’n’B-Sänger wavvyboi runden das Kollektiv ab. Gemeinsam setzt sich die Freundesgruppe das Ziel, die Musiklandschaft mit innovativen und kreativen Projekten zu bereichern. Seit nunmehr drei Jahren arbeiten die Künstler auf musikalischer Ebene zusammen, unterstützen sich in jeder Lebenslage und haben sich für den nächsten logischen Schritt entschieden - ein gemeinsames Musiklabel. Hinter den Gründungsmitgliedern von CYBER-GEN befinden sich zwei der Künstler selbst. Als A&R und Creative Director vertreten Young Mokuba und dyzzy die Interessen des Kollektivs auf administrativer Seite nach innen und außen. 2019 wird ein großes Jahr für das Kollektiv. Nachdem ihr erster Livegig CYBER-GEN: IMPACT 1 bereits nach 28 Stunden ausverkauft war, folgt im Sommer direkt die große SHOCK WAVE TOUR.

Das Konzert von CYBER-GEN im Im Wizemann wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.