Cycle Days Festival Böblingen

Am 26. Juli 2025 laden die Cycle Days alle Freundinnen und Freunde der Fahrradkultur zu ihrer vierten Auflage ein.

Auf diesem Rad-Festival in der Kulisse des Oberen Sees und der Wandelhalle in Böblingen erlebt ihr eine Messe der besonderen Art, spannende Streetart am Ida Ehre Platz, sowie schöne Radtouren durch den Schönbuch. Jede und Jeder der Lust auf‘s auf Radfahren hat, kann hier teilnehmen!

Vollgas geben, jedes Fitnesslevel und jedes Rad ist hier gefragt!

Danach wartet eine besondere Messe auf Euch: Coole Klamotten, chrompolierte Teile vom Gravelrenner bis hin zum schicken Lastenrad und ein lässiges Lebensgefühl an der Kongresshalle! Pumptrack für die etwas Jüngeren und ein Radflohmarkt an dem ihr eure Räder easy verkaufen könnt, die durch die RadChecker der RadKultur Baden Württemberg gecheckt wurden.

Das Ganze im Umfeld des „Schlemmen am See“ das dann zum „Verhocken“ einlädt.