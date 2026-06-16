Cycle Days

Die CycleDays sind das Event in Böblingen am 25. Juli 2026! Ob jung oder alt, groß oder klein, sportlich oder entspannt unterwegs. Bei den Cycledays ist Jede/r willkommen.

Erlebt ein buntes Festival rund ums Fahrrad am Oberen See in Böblingen mit einer besonderen Fahrradmesse von regionalen Ausstellern, geführten Touren durch den Schönbuch, einem Radflohmarkt, Pumptrack, Jugendprogramm und vielem mehr.

Die Cycledays feiern 5-jähriges Jubiläum für Freude am Radfahren, mehr Bewegung und einem respektvollem Miteinander im Straßenverkehr.