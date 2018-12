Cynthia Popa & Markus Kapp

Cynthia Popa und Markus Kapp entführen in ein neues Universum mit irdischen Aliens, himmlischen Klängen und Lachen in Lichtgeschwindigkeit. Eine intergalaktische Kabarett-Show, mit sternenfunkelnder Musik und cometenhafter Comedy...

„Männer sind vom Mars - Frauen von der Venus!“, so schreibt es John Gray in seinem Millionen-Bestseller! Was aber passiert, wenn diese beiden Aliens sich hier auf der Erde nur noch auf die Nerven gehen und deshalb voller Hoffnung einen neuen Lebensraum erschließen wollen?