Cyrando De Bergerac

Wer kennt ihn nicht – Cyrano de Bergerac, den empfindsamen Haudegen mit der großen Nase?

In Frankreich gibt es kaum eine beliebtere Bühnenfigur, kaum ein Theaterstück wird so oft und so gerne gelesen oder gespielt. Und spätestens seit der Verfilmung mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle sind Edmond Rostands Versdrama aus dem Jahre 1897 und sein Titelheld weltberühmt.

Wenn er doch nur nicht so eine große Nase hätte! Cyrano ist nicht nur ein feinfühliger Poet und Kunstkenner, sondern auch ein gewiefter und unerschrockener Kämpfer. Dennoch wagt er es nicht, seiner ebenso wortgewandten wie wunderschönen Cousine Roxane seine Liebe zu gestehen. Viel zu groß ist seine Angst, dass sie ihn wegen seines Aussehens abweisen könnte. Stattdessen leiht er dem gutaussehenden, aber etwas einfältigen Christian heimlich seine Worte, um Roxane zu becircen.

Doch zu allem Unglück hat auch der mächtige Graf de Guiche ein Auge auf Roxane geworfen. Um ungestört seinen amourösen Abenteuern nachgehen zu können, droht er damit, die Gascogner Kadetten – das Regiment, in dem Cyrano und Christian dienen – in den Krieg zu schicken.

Lassen Sie sich von feinster Poesie und temporeichen Degenkämpfen in das Paris des Jahres 1640 entführen – und freuen Sie sich auf Edmond Rostands tragikomische Liebesgeschichte in einer opulenten Inszenierung mit einem großen, spielfreudigen Ensemble!