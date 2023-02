Das Cyrus Chestnut Quartet verspricht mit seiner Spitzenbesetzung Großes!! Wir freuen uns auf ein fantastisches Konzert!!

Chestnut legte zahlreiche Alben als Leader vor. Das musikalische Credo passt gut mit den beiden Italienern zusammen, Odorici war mit George Cables und Eric Reed zu erleben, Aldo Zunino im Dameronias Legacy Oktett.

Vince Ector aus Philadelphia, ist ein gefragter Drummer in den USA und auch auf großen Festivals in Europa zu hören. Davon zeugen Namen wie Randy Weston, Ron Carter oder Lou Donaldson. Er lehrt in Princeton und ist Förderer von "Arts for kids".