Czarnina ist eine Gruppe von Künstler*innen, deren Herzen im Rhythmus des Ostens schlagen.

Ihre Inspiration schöpfen sie aus orientalischen Klängen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Balkanmusik. Die Auseinandersetzung mit der Roma-Kultur hat sie dazu inspiriert, die ursprünglichen Melodien der Nationen neu zu interpretieren, denen die Roma auf ihrer jahrhundertealten Reise von Indien aus begegnet sind und die sie beeinflusst haben.

Daher hören Sie Lieder in verschiedenen Sprachen, die sich je nach Herkunft der Melodie in Rhythmus und Ausdruck unterscheiden. Lebendige Improvisationen, sentimentale Weisen, akustischer Klang und die Wahrheit, die stets von der Bühne ausgeht.