Czichowsky, Petrocca & Kühn

Das bestens eingespielte Trio um die Sängerin Anne Czichowsky besteht seit vielen Jahren und zelebriert heute Abend nicht nur the one and only Ella, sondern auch viele andere große Jazz-Ladies wie Carmen McRae, Shirley Horn, und nicht zu vergessen die Grandes Dames des Brazilian Songbooks Elis Regina und Astrud Gilberto. Eine beseelte Reise durch die bunte und berührende Welt der vokalen Jazzgeschichte, die Anne Czichowsky zusammen mit ihren beiden versierten und passionierten Mitspielern Lorenzo Petrocca und Axel Kühn charmant und mit viel Herzblut darbietet. Das Publikum darf sich auf einen fulminanten Abend freuen, an welchem drei etablierte Protagonisten der süddeutschen Jazzszene auf Augenhöhe miteinander spielen und an die ganz großen Ladies des Jazz erinnern – von Bebop bis Brazil, von bekannten „favourite songs“ bis hin zu „hidden treasures“.

Besetzung:

Anne Czichowsky – voc

Lorenzo Petrocca – git

Axel Kühn – bass