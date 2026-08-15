Czichowsky, Petrocca & Kühn

Die am Bodensee lebende Jazzsängerin Anne Czichowsky, Gewinnerin diverser internationaler Jazzpreise und Jazzpreisträgerin des Landes Baden-Württemberg 2011, präsentiert mit diesem Trio ein Projekt, das vor allem eines verkörpert: pure Spielfreude.

In Lorenzo Petrocca hat sie einen virtuosen und experimentierfreudigen Kollegen gefunden, der als Gitarrist auf internationaler Ebene einen exzellenten Ruf genießt und dessen Solospiel dem Zuhörer stets ein musikalisch einzigartiges Erlebnis offenbart.

Axel Kühn am Bass, der sich in seinen eigenen Formationen wie u.a. dem Axel Kühn Trio in den letzten Jahrzehnten nicht nur als immer hörenswerter Bassist, sondern vor allem auch als Komponist einen Namen gemacht hat, integriert sich mit gewohnt ausdrucksvoller und gekonnter Spielweise.

Anne Czichowsky lebt in diesem Projekt ihren Spieltrieb aus und scattet temperamentvoll drauf los, ihrer stimmlichen Flexibilität sind kaum Grenzen gesetzt.Ob Bebop, Bossa Nova oder Ballade, das Repertoire des Trios lädt zu einem abwechslungsreichen Abend ein, der voll und ganz unter einem Zeichen steht: dem des Passion Jazz.