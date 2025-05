Schwäbischer selbstgemachter Blues

Entdecke den einzigartigen Klang des schwäbischen Blues mit den d‘Schwoba-Seggl! d‘SchwobaSeggl sind vier leidenschaftliche Musiker aus der Region: Dieter am Bass und Gesang, Bernd am Keyboard, Movie an der Gitarre und Gerd am Saxophon. Gemeinsam kreieren sie einen mitreißenden schwäbischen Sound, der die Herzen von Blues-Fans im Sturm erobert, ihre selbstkomponierten Songs bleiben lange im Gedächtnis. Mit ihrer einzigartigen Fusion aus schwäbischer Kultur und Blues schaffen sie es, eine Brücke zwischen Tradition und Moderne zu schlagen. Ihre Songs begeistern, berühren und regen zum Nachdenken an.