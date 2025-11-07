D´Fleggarätscha, se schwätzet ond sengat vom Nochbr ond em Flegga.

Eine Rätsche ist laut Wikipedia im alemannischen und bairischen Sprachraum unter anderem "eine schwatzhafte Person vorwiegend weiblichen Geschlechts". Zwei Exemplare der enzyklopädisch nicht ganz eindeutigen zugeordneten Sorte stellen "D´Fleggarätscha" dar.

Mit Zweideutigkeiten aller Art erheitern sie das Publikum im Lokschuppen.

Sigrun Albrecht und Edith Wanderer.