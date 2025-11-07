D´Fleggarätscha, se schwätzet ond sengat vom Nochbr ond em Flegga

Lokschuppen Gönningen Mühlwiesenstraße 41, 72770 Reutlingen

D´Fleggarätscha, se schwätzet ond sengat vom Nochbr ond em Flegga.

Eine Rätsche ist laut Wikipedia im alemannischen und bairischen Sprachraum unter anderem "eine schwatzhafte Person vorwiegend weiblichen Geschlechts". Zwei Exemplare der enzyklopädisch nicht ganz eindeutigen zugeordneten Sorte stellen "D´Fleggarätscha" dar.

Mit Zweideutigkeiten aller Art erheitern sie das Publikum im Lokschuppen.

Sigrun Albrecht und Edith Wanderer.

Info

Lokschuppen Gönningen
Lokschuppen Gönningen Mühlwiesenstraße 41, 72770 Reutlingen
Theater & Bühne
Google Kalender - D´Fleggarätscha, se schwätzet ond sengat vom Nochbr ond em Flegga - 2025-11-07 19:00:00 Google Yahoo Kalender - D´Fleggarätscha, se schwätzet ond sengat vom Nochbr ond em Flegga - 2025-11-07 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - D´Fleggarätscha, se schwätzet ond sengat vom Nochbr ond em Flegga - 2025-11-07 19:00:00 Outlook iCalendar - D´Fleggarätscha, se schwätzet ond sengat vom Nochbr ond em Flegga - 2025-11-07 19:00:00 ical

Tags