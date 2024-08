Dähn Rössle Settelmeyer Trio

Friedemann ‚Fried’ Dähn.

Seine vielfältigen und stilistisch sehr unterschiedlichen Tätigkeiten umfassen innovative Projekte in musikalischen Grenzgebieten, zeitgenössische Musik, Jazz, Kammermusik, elektronische Musik und audiovisuelle Projekte. Er ist künstlerischer Leiter des Camp Festival – internationales Festival für visuelle Musik und kuratiert die Reihe ‚Sonic Visions‘ im franz K. In Reutlingen.

Ekkehard Rössle studierte Saxophon bei Prof. Bernd Konrad an der Musikhochschule Stuttgart. 1994 wird er als Jazzpreisträger des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. 1999 erhält er das Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg. Er ist als Dozent für Saxophon Schulmusik und das Verbreitungsfach Jazz/Pop an der Musikhochschule Stuttgart tätig.

Der Schlagzeuger und Percussionist Bernd Settelmeyer studierte zuerst in München bei Rudolf Roth, danach an der Musikhochschule Stuttgart bei Pierre Favre. Die Arbeit mit unterschiedlichsten Formationen und Musikern führte zu einer regen Konzerttätigkeit, auch in anderen Ländern wie der Schweiz, Rußland, Österreich, Indien, Südafrika oder Amerika.