Das Loch nach Silvester? Wir hätten da was für Sie. Oder wie man fränggisch-friesisch sagen könnte: „Moin, bassd scho – kumm fei rei!“ zum „Dämmer-Schmankla im Wildbad“

Wenn nach den Feiertagen die Luft raus ist, der Kühlschrank leer und die Pläne fehlen – dann wartet im Wildbad der Pavillon auf Sie. Warmes Licht, gute Laune und ein Imbiss, der den Feierabend rettet: mal orientalischer Gulasch, mal ungarisch, mal Fisch aus dem Norden mit unserem Gastkoch Justus Eilts aus Norddeich. Dazu Punsch, Aperol Spritz, heisser Caipi, Glühwein aus eigener Hand sowie Landwehr Bier mit und ohne Umdrehungen.

Jeden Donnerstag ab 22. Januar bis 26. Februar von 16:00 bis 19:00 Uhr am Pavillon.

Und wer richtig clever ist, gönnt sich danach gleich unser Abendbuffet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.