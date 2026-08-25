DÄMMERLAND - LIVE 2026

Das Warten hat für die Fans des Fantasy Projektes DÄMMERLAND endlich ein Ende: Der Sensationserfolg auf der Schnittstelle zwischen Fantasy Geschichte und epischer Musik kommt für sechs Konzerte 2026 auf Tour in Deutschland mit Live Band, Überraschungsgästen und atemberaubenden visuellen wie klanglichen Welten!

Den Masterminds Malte Hoyer von Versengold und Hannes Braun von Kissin’ Dynamite gelang im vergangenen Jahr ein genreübergreifender Sensationserfolg: Mit ihrem Projekt DÄMMERLAND schafften sie aus dem Stand Platz #2 der deutschen Albumcharts und hielten sich etliche Wochen in der Hitliste. Doch nicht nur das: Dämmerland markierte zusätzlich den größten Erfolg eines Newcomers national beim Plattenfirmen Riesen Universal Music im Jahre 2024.

Grund genug also mit diesem Erfolg und dem überwältigenden Feedback im Rücken einerseits und den immer lauter werdenden Rufen der Fans nach Live Shows andererseits, Dämmerland nun auf die Bühne zu bringen.

Und zwar in einer einzigartigen Mischung aus Handlung, Lesung und Musik, performt von den Original Interpreten Malte Hoyer, Hannes Braun und Annie Hurdy Gurdy, nebst großem Band Ensemble, Sprecher Koryphäe Stephan Benson und Überraschungs Stargästen aus der Dämmerland Welt.

Was aus einer kleinen Idee der beiden Macher Hoyer und Braun 2024 begann, mauserte sich schnell zu einem multimedialen Fantasy Epos aus Hörspiel, Musik und Buch. Und ebenso dreidimensional sollen auch die Live Shows werden.

Nachdem nun bereits die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung Dämmerland 2 in den Läden steht, erwecken Annie Hurdy Gurdy, Malte Hoyer und Hannes Braun im Herbst 2026 das Dämmerland auf der Bühne zum Leben und versprechen eine Show, die sowohl Groß und Klein begeistern wird.

Braun sagt hierzu: Ich freue mich wahnsinnig darauf dieses Herzensprojekt nun endlich auch auf die Bühne zu bringen mit einem Konzept, das passender nicht sein könnte für die schönsten Theatersääle der Republik.

Hoyer fügt hinzu: Es wird einen neuen Handlungsstrang geben, der bisher noch in keinem Dämmerland Teil erzählt wurde und somit absolut neu für jeden Dämmerland Fan ist. Natürlich werden wir aber zusammen mit dem ein oder anderen Stargast die größten Hits zum Besten geben.

Über das Projekt Dämmerland:

Hoyer schrieb 2024 eine fantastische Geschichte über einen Jungen namens Fiete, der durch ein Portal in das Dämmerland fällt und sich in einer Welt voller Fabelwesen, eigenartigen Orten und kühnen Abenteuern wiederfindet. Allmählich wird dem Jungen jedoch bewusst, dass das Dämmerland mehr ist als ein zauberhafter Ort, denn seine Kindheitserinnerungen sind eng mit den Geschehnissen und Charakteren im Dämmerland verknüpft.

Der studierte Sozialpädagoge Malte Hoyer greift in der Geschichte alltägliche Probleme in Metaphern auf, erhebt dabei aber nie den Zeigefinger oder wird gar belehrend. Manchmal witzig, manchmal ergreifend aber immer kindgerecht verpackt er Themen, die uns alle und unser Zusammenleben als Menschen betreffen.

Braun hingegen komponierte dazu für das Erstlingswerk 16 Songs und schaffte es mit der universellen Sprache der Musik die Vielschichtigkeit des Dämmerlands in verschiedensten Genres abzubilden und diese Emotionen zu vertonen - Und es gelang, was noch niemandem zuvor gelungen war: Etliche hochkarätige Künstler/-innen aus eben verschiedensten musikalischen Welten wurden für das Projekt zusammen vereint, die nicht nur die Songs interpretieren, sondern ebenso ihre Stimme dem 7-stündigen Hörspiel liehen, welches Hannes Braun vertonte.