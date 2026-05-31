Am Dienstag, 21. Juli findet der traditionelle Dämmerschoppen im Goldenen Lamm von 16:00 bis 22:00 Uhr statt.
Um reservierung wird gebeten.
Info
Hotel & Restaurant Goldenes Lamm Dinkelsbühl Lange Gasse 28, 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
bis
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Am Dienstag, 21. Juli findet der traditionelle Dämmerschoppen im Goldenen Lamm von 16:00 bis 22:00 Uhr statt.
Um reservierung wird gebeten.
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