Seid dabei wenn es am 27. & 28. Juli 2024 auf der alla hopp!-Anlage heißt „50 Jahre - Buchen feiert grenzenLOS". Freut euch auf das große Abschlussfest unseres Doppeljubiläums 2023/2024. Samstagabend sorgen Live-Bands für ausreichend Stimmung und gute Laune.

Zum Abschluss kehren am Sonntag, dem 28. Juli alle Stadtteile in die Kernstadt ein und repräsentieren sich in Form von Info- & Aktionsständen auf der alla hopp!-Anlage. Von Kinderschminken, Kirschkernweitspucken, dem Info-Mobil des Kreisjägerverbands „Lernort Natur“, bis hin zur XXL Fußball-Dartscheibe ist alles dabei. Spaß für Klein und Groß ist garantiert.

Auf der Bühne erwartet euch eine bunte Zusammenstellung aus verschiedenen Musik und Tanzeinlagen der Buchener Vereine und Gruppen. Für die kulinarische Verköstigung sorgen unter anderem die Gaststätte und Biergarten „Im Hasenwald“, der TTSC Buchen e.V., Eis Café Riviera und das Brunnencafé Buchen.