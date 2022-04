Dämonen von Theater Sgaramusch (CH)

DEU: Das Theater wird zum lustvollen Begegnungsraum mit den eigenen Dämonen, die sich selbst feiern und gefeiert werden, weil sie zum Leben dazu gehören. Düster, dreckig, urig. Voller Lebenslust, Tanz und sinnlichen Bildern.

ENG: The theatre becomes a passionate space for encountering one’s own demons – demons who celebrate themselves and are celebrated because they are part of life. Dark, dirty, quaint. Full of zest for life, dance and sensual imagery.

Sprache: mit wenig deutscher Sprache

Wird mit deutscher Gebärdensprache (DGS) verdolmetscht.