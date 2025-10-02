Das Duo Bodecker & Neander begeistert mit den Episoden ihrer beiden tragikomischen Figuren Presse wie Publikum:

seit rund 30 Jahren schickt es seine Zuschauerinnen und Zuschauer in über 30 Ländern auf phantastische Reisen. Ihre hohe Kunst der Pantomime – gespickt mit magischem Bildertheater, feinem Humor, optischen Illusionen und Clownerie – reißt zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Ganz ohne Worte und beinahe ohne Requisiten bringen sie ihr Publikum zu Tränen des Lachens und der Rührung.

Alexander Neander und Wolfram von Bodecker begegneten sich während ihres Studiums in Paris an der École von Marcel Marceau, dem Großmeister der Pantomime. Über 10 Jahre arbeiteten sie in dessen Compagnie. Ihr eigenes Theater gründeten sie 1996 und gleich für ihre erste Produktion bekamen sie den Berliner Publikumspreis. Objekttheater, Magie und v.a. Musik wurden fortan behutsam eingebunden und bestimmen mehr und mehr die theatrale Atmosphäre ihrer Stücke. Als künstlerischer Berater und Regisseur spielt seit 2000 Lionel Ménard eine maßgebliche Rolle.