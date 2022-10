Spielfilm - Das Ende ist mein Anfang

Der Journalist und Buchautor Tiziano Terzani ruft seinen Sohn aus New York zu sich.

Er möchte ihm von seiner Kindheit und Jugend erzählen, von seiner Tätigkeit als Asienkorrespondent. Und von seiner Reise zu sich selbst aufgrund einer Krebserkrankung, die ihn in die Einsamkeit des Himalaya und in einen Kosmos spiritueller Erfahrungen führte. In langen und sehr emotionalen Vater-Sohn-Gesprächen festigt sich die Bindung und alte Spannungen werden aufgelöst. Zusammen gehen sie Tabu-Themen wie die Auseinandersetzung mit dem Tod an.

Basierend auf dem autobiografischen Bestseller von Tiziano Terzani erzählt der Film „Das Ende ist mein Anfang“ einfühlsam von den letzten Monaten des bekannten Schriftstellers und Spiegel-Korrespondenten, gespielt von Bruno Ganz, in denen er sich auf das „letzte große Abenteuer“ Tod vorbereitet.

Regie: Jo Baier, Deutschland, 2010, 98 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren, FSK 6