Dîner en blanc

Es ist wieder soweit: Genießerinnen und Genießer sind zum Picknick "ganz in Weiß" am Samstag, den 16.07. in der Hauptstraße in Weinsberg eingeladen.

Die Idee, weiß gekleidet an weiß dekorierten Tischen in französischem Ambiente zusammenzukommen und gemeinsam den Abend zu genießen, stammt aus Paris und wird mittlerweile in vielen Städten weltweit durchgeführt.

Die Stadt Weinsberg lädt ein, stellt weiß dekorierte Tische und Bänke zur Verfügung - die weiß gekleideten Gäste bringen ihr Essen, ihre Getränke und Geschirr selbst mit.

Bei Regen findet die Veranstaltung in der Hildthalle statt.