Dîner en blanc

Das etwas andere Sommer-Picknick für Familien, Freunde, Kollegen auf dem Löwensteinplatz.

Das stimmungsvolle Sommerpicknick unter freiem Himmel ist offen für alle – Gäste bringen ihre Speisen selbst mit, Getränke gibt es vor Ort. Für musikalische Begleitung sorgen die Saxophonics der JMS Mössingen und die Pianistin Silke Bauer. Um 22:00 Uhr leuchtet das beliebte Wunderkerzen-Feuerwerk.