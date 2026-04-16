Döll

„10 Jahre Weit entfernt“-Tour

Club Schräglage Hirschstrasse 14, 70173 Stuttgart

"Zehn Jahre sind vergangen, seit Döll seine erste Solo-EP „Weit entfernt“ veröffentlicht hat. Schon kurz nach dem Release entwickelte sich die EP zu einem Klassiker, dessen Wirkung bis heute nachhallt.

Eine eigene Tour dazu gab es damals allerdings nie – das ändert sich 2026.

Nachdem Döll 2025 mit seinem Comeback-Album „weg vom Weg“ auf Platz 5 der Charts einstieg und große Teile der anschließenden Tour ausverkaufte, kehrt er live nun bewusst zu seinen Wurzeln zurück.

Auf der „10 Jahre Weit entfernt“-Tour bringt Döll seine Debüt-EP erstmals auf die Bühne – in sechs ausgewählten deutschen Städten."

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Konzerte & Live-Musik
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