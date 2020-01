Frühjahrspferdemarkt Dörzbach

× Erweitern Gemeinde Dörzbach Pferdemarkt

Es ist wieder soweit! Am Samstag, dem 08.02.2020 findet unser alljährlicher, traditioneller Frühjahrspferdemarkt statt. Auch dieses Jahr dürfen wir Sie und Ihre Familie herzlich nach Dörzbach einladen. In der Gemeindehalle „Universum“ erwartet Sie ab 10.00 Uhr die mittlerweile 19. Mostprämierung, die Sie nicht verpassen sollten. Zahlreiche Mostsorten werden einer qualifizierten Jury vorgestellt, bewertet und prämiert. Mit kulinarischen Köstlichkeiten werden Sie rund um den Markt, in der Gemeindehalle Universum sowie den Gaststätten bestens versorgt. Höhepunkt des Tages ist der weit über die Grenzen hinaus bekannte große Festumzug. Um 13.30 Uhr wird dieser auch in diesem Jahr wieder von zahlreichen Musikkapellen, Gruppen und Vereine mit kommunalpolitischen Themen gestalten. Es erwartet Sie ein ereignisreicher und abwechslungsreicher Tag in unserer Jagsttalgemeinde und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen.