Der Herbst ist das Feuerwerk der Natur – bunt, lebendig und voller Klang.

Wir laden Sie herzlich ein,

einen gemütlichen Sonntag in der Walldürner Innenstadt zu verbringen. Von 13:00 bis 18:00 Uhr verwandelt sich der Stadtkern unserer Wallfahrtsstadt in ein herbstliches Treiben voller Musik, Genuss und spannender Entdeckungen.

Bummeln & Einkaufen: Schlendern Sie durch die Geschäfte und entdecken Sie die neuesten Herbsttrends sowie besondere Angebote.

Kulinarik & Genuss: Freuen Sie sich auf eine Vielfalt herbstlicher Spezialitäten – von warmen Paninis und frisch zubereiteten Grillspeisen über knusprige Pommes, süße Waffeln bis hin zu regionalem Most und weiteren Leckereien.

Live-Musik: Zahlreiche talentierte Musiker bringen die Straßen zum Klingen und schaffen eine lebendige, festliche Atmosphäre.

Kunst & Kultur: Das Elfenbeinmuseum und die Galerie FÜRWAHR heißen Besucher herzlich willkommen, und die handwerklichen Aussteller präsentieren ihre beeindruckenden Werke.

Autoausstellung: Entdecken Sie die neuesten Modelle und Innovationen direkt vor Ort.

Spaß für Kinder: Ein Zauberer und vielfältige Mitmachaktionen sorgen für Unterhaltung bei den kleinen Gästen.

Erleben Sie einen wunderbaren Sonntag voller Klang & Genuss – wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch beim Dürmer Herbst 2025!