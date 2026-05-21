Dürnitz Night Call | goes Queer Joy

Queere Freude im Schlosshof

Sommer, Beats und ein starkes Statement: Der Dürnitz Night Call im Alten Schloss Stuttgart zieht wieder nach draußen in den atmosphärischen Renaissancehof. Unter freiem Himmel erwartet Sie ein einzigartiger Mix aus DJ-Event und Museumserlebnis - und das dieses Mal bereits ab 17.30 Uhr!.

Unter dem Motto „Queer Joy“ widmet sich der Night Call einer kraftvollen Perspektive: Queere Freude als Ausdruck von Identität, Widerstand und Zusammenhalt. In kurzen, inspirierenden Führungen erleben Sie, wie Lust, Gemeinschaft und Selbstermächtigung Teil von Geschichte und Gegenwart sind – und wie neue Blickwinkel auf Macht, Care und Wissen entstehen.

Musikalisch wird der Abend von treibenden DJ-Sets begleitet: Mit Alinka steht ein international gefeierter Act an den Turntables, der mit House, Techno und globalen Einflüssen für eine unverwechselbare Atmosphäre sorgt. Support Act ist der französisch-kolumbianische Künstler Almarcito. Als Mitglied der Ballroom-Community liegen ihm auch House- und Vogue-Beats am Herzen, die er beim Night Call mit brasilianischer House-Musik verbindet. Ergänzt wird das Erlebnis durch Drinks und sommerliche Leichtigkeit im Innenhof.

Der Dürnitz Night Call ist ein Gemeinschaftsprojekt des Pop-Büros Region Stuttgart und des Landesmuseums Württemberg und verbindet auf einzigartige Weise Clubkultur mit Museumserlebnis.

Das erwartet Sie

Open-Air-Event im Renaissancehof des Alten Schlosses Stuttgart

Kurzführungen rund um Queer Joy, Geschichte und Perspektiven

DJ-Set mit Alinka (19–22 Uhr) & weitere Sounds ab 17.30 Uhr

Drinks von „Weißes Roß“ & entspannte Atmosphäre bis Mitternacht im Innenhof

Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend zwischen Kultur, Musik und Community mitten im Herzen von Stuttgart.