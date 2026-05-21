Dürnitz Night Call | goes Queer Joy

Altes Schloss Stuttgart Stauffenbergplatz, 70173 Stuttgart

Queere Freude im Schlosshof

Sommer, Beats und ein starkes Statement: Der Dürnitz Night Call im Alten Schloss Stuttgart zieht wieder nach draußen in den atmosphärischen Renaissancehof. Unter freiem Himmel erwartet Sie ein einzigartiger Mix aus DJ-Event und Museumserlebnis - und das dieses Mal bereits ab 17.30 Uhr!.

Unter dem Motto „Queer Joy“ widmet sich der Night Call einer kraftvollen Perspektive: Queere Freude als Ausdruck von Identität, Widerstand und Zusammenhalt. In kurzen, inspirierenden Führungen erleben Sie, wie Lust, Gemeinschaft und Selbstermächtigung Teil von Geschichte und Gegenwart sind – und wie neue Blickwinkel auf Macht, Care und Wissen entstehen.

Musikalisch wird der Abend von treibenden DJ-Sets begleitet: Mit Alinka steht ein international gefeierter Act an den Turntables, der mit House, Techno und globalen Einflüssen für eine unverwechselbare Atmosphäre sorgt. Support Act ist der französisch-kolumbianische Künstler Almarcito. Als Mitglied der Ballroom-Community liegen ihm auch House- und Vogue-Beats am Herzen, die er beim Night Call mit brasilianischer House-Musik verbindet. Ergänzt wird das Erlebnis durch Drinks und sommerliche Leichtigkeit im Innenhof.

Der Dürnitz Night Call ist ein Gemeinschaftsprojekt des Pop-Büros Region Stuttgart und des Landesmuseums Württemberg und verbindet auf einzigartige Weise Clubkultur mit Museumserlebnis.

Das erwartet Sie

  • Open-Air-Event im Renaissancehof des Alten Schlosses Stuttgart
  • Kurzführungen rund um Queer Joy, Geschichte und Perspektiven
  • DJ-Set mit Alinka (19–22 Uhr) & weitere Sounds ab 17.30 Uhr
  • Drinks von „Weißes Roß“ & entspannte Atmosphäre bis Mitternacht im Innenhof

Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend zwischen Kultur, Musik und Community mitten im Herzen von Stuttgart.

Info

Altes Schloss Stuttgart Stauffenbergplatz, 70173 Stuttgart
Freizeit & Erholung
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