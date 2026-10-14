Düsseldorfer Kom(m)ödchen - Don’t Look Back! Der Kom(m)ödchen Jahresvor- und Rückblick

Wir leben in durchgeknallten Zeiten. Nachrichten überschlagen sich. Gut, dass das Kom(m)ödchen den Durchblick behält!

In seinem aktualisierten Sketch-Programm „Don’t Look Back“ hat es die Latte wieder einmal ganz hoch gehängt: Noch schneller, noch härter, noch lustiger. Das Ensemble wirft scharf, politisch und immer witzig seinen satirischen Blick auf den Irrsinn dieser Welt. Mit der größten anzunehmenden Pointendichte der Republik und gewagten Enthüllungen, die alle Prognose-Institute in Erstaunen versetzen.

Dabei erhalten die alten Hasen Martin Maier-Bode und Heiko Seidel exklusiv für dieses Programm grandiose Verstärkung: Die großartigen Spieler Leonie Houber und Massimo Tuveri werfen sich mit hinein in unsere hochaktuelle Nummern-Satire mit humoristischer Verzückungsgarantie.